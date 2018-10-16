‘Nasıl paspas yapılacağını göstermek’ bahanesiyle istismara 5 yıl hapis

Kayseri’de bir ortaokulda 11 yaşındaki kız çocuğuna ‘nasıl paspas yapılacağını göstermek’ bahanesiyle ya da harçlık vererek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan okulun eski hizmetlisine 5 yıl 2 ay 11 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.E.B.(60) ile mağdure A.A.(11), şikayetçi annesi Ş.A. ve avukatlar hazır bulundu.

Savcılık iddianamesinde Melikgazi ilçesi Ambar Mahallesi’nde bir ortaokulda hizmetli olarak görev yapan tutuksuz sanık M.E.B.’nin 2017-218 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında mağdureye karşı farklı zamanlarda ‘nasıl paspas yapılacağını göstermek’ bahanesiyle arkasında geçip vücuduna dokunduğu, değişik günlerde harçlık verdiği ve bazı zamanlarda öptüğü, eylemlerinin sarkıntılık boyutunda olduğu, 12 yaşından küçük mağdureye karşı ‘sarkıntılık boyutunda cinsel istismar’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Pedagog eşliğinde ifade veren 11 yaşındaki A.A., “Bizim okulda temizlik işleri yapar. İlk başlarda verdiği 1-2 TL harçlıkları iyi niyetli olduğunu düşündüm. Daha sonra kötü niyetli olduğunu anladım. Bir gün TÜBİTAK forması gelmişti, öğretmenimden çekindiğim için M.E.B. amcadan istemiştim. O da ‘bir öpücük verirsen ayarlayabilirim’ deyince ben de kabul etmedim. Bir gün sınıfta teneffüs saatinde yanlışlıkla dokunmuş gibi vücuduma elledi. Bir de tuvalet temizlerken kimsenin olmadığında aynısını yaptı. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Mağdurenin şikayetçi annesi Ş.A. ise yaşanan olayı şöyle anlattı:

“Kızıma para vermediğim günler bir şey aldığını gördüm. Nereden aldığını sorunca hizmetlinin harçlık verdiğini söyledi. Bende bir daha teşekkür etmesini ve almamasını söyledim. Bir gün yine gelip, 1 TL’yi kanepeye atarak, ‘o adamdan nefret ediyorum’ deyip ağlamaya başladı. Kızım 4 yaşında da bir parkta yine istismara uğramış, o dönemde yargılama sürecinde sanık vefat edince dava düşmüştü. O zamanlar psikologlar bir daha bu konuyu hiç açmamamızı söylediler. Ben de kızımın yine öyle bir durumu olduğunu düşünüp, ‘bir arkadaşınmış gibi anlat hadi kızım’ dedim. O da iddianamede anlattıklarının aynısını bana anlattı. Sinirlenip hemen okula gittim. Şikayetçi oldum.”

Tanık olarak dinlenen okul müdürü A.K. “Sanık 2 eğitim öğretim yılı bizimle sözleşmeli hizmetli olarak çalıştı. Sanığın torunları da bizim okulda okuyordu, onlara harçlık verirdi, buna da vermiş olabilir. O koridoru sanık temizlerdi, kızlar tuvaletini de o temizliyordu. Mağdur da çok sıkıntılı bir öğrenciydi, sınıf arkadaşları ile çok anlaşamaz, mutsuz bir öğrenciydi” dedi.

Tutuksuz sanık M.E.B. karar verileceği uyarısı ile sorulan son sözünde “Kesinlikle ben mağdura karşı istismarda bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.E.B.’ye ‘sarkıntılık düzeyince çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 5 yıl 2 ay 11 gün hapis cezası verdi. İstinaf ve Yargıtay sürecini göz önüne alan mahkeme, sanığa yurtdışı yasağı ile adli kontrol şartı uyguladı.