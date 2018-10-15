Nazilli’de lastik satış mağazasında korkutan yangın

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir lastik satış mağazasında çıkan yangın mahalleyi duman altında bıraktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde Yenimahalle’de Nazilli Otogarı karşısında bulunan 8 katlı bir apartmanın altındaki lastik satış mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeyi aradı. Mağazadaki malzemelerin tamamının yanıcı olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında mahalle duman altında kaldı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada güvenlik gerekçesiyle apartmanda yaşayanların binaları boşaltmaları istendi.