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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:31

Nehirde boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardı

Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaleti Panzhihua şehrinde nehirde akıntıya kapılan çocuk polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.

Nehirde boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardı
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Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaleti Panzhihua şehrinde nehirde akıntıya kapılan çocuk polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.

Çin’in güneybatısındaki Sichuan Eyaleti Panzhihua şehrinde bir nehirde akıntıya kapılarak boğulmak üzere olan çocuk son anda kurtarıldı. Polis memuru Xie Hu, ailesiyle birlikte nehir boyunca yürüyüşe çıktığı esnada nehir sularında sürüklenen bir çocuğu gördü. Polis memuru, çocuğu görür görmez tereddüt etmeden nehre atlayıp kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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