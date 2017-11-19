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19 Kasım 2017 Pazar 21:43

Netanyahu 6. kez sorguya alındı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, iş adamlarından rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle resmi konutunda 6. kez sorguya alındı.

Netanyahu 6. kez sorguya alındı
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, iş adamlarından rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle resmi konutunda 6. kez sorguya alındı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, iş adamlarından rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle resmi konutunda 6. kez sorguya alındı. Polis Netanyahu’nun, Arnon Milchan’ın da aralarında bulunduğu birçok iş adamından pahalı purolar, şampanya ve mücevher dahil olmak üzere rüşvet almasından şüpheleniyor. Ayrıca Netanyahu’nun iş adamı Milchan’a ABD vizesi almasına da yardım ettiği iddia edildi.

General Koresh Barnour’un Milchan başkanlığında yürütülen soruşturmada, Avustralyalı milyarder James Packer’ın, Netanyahu’ya sunduğu iddia edilen hediyelerin yanı sıra Netanyahu’nun eşi Sara’ya da verildiği iddia edilen hediyeler de iddialar arasında yer alıyor.

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