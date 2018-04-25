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25 Nisan 2018 Çarşamba 21:43

Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
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NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir-Uçhisar kavşağında 10 gün içerisinde üç farklı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ürgüp istikametinde Nevşehir istikametine gelmekte olan Erdoğan Soner yönetimindeki 50 AN 914 plakalı araç ile Büşra Buyruk yönetimindeki 50 BB 064 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü Büşra Buyruk ve kızı hafif şekilde yaralandı. Kazada yaralanan anne, kız tedbir amaçlı olarak Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Nevşehir, Uçhisar kavşağında daha öncede iki farklı kaza olmuş ve 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralanmıştı.
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