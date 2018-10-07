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07 Ekim 2018 Pazar 21:20

New York’ta düğün limuzini kaza yaptı: 20 ölü

ABD’nin New York eyaletinde düğün limuzini ile bir minibüs kaza yaptı, 20 kişi hayatını kaybetti.

New York'ta düğün limuzini kaza yaptı: 20 ölü
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ABD’nin New York eyaletinde düğün limuzini ile bir minibüs kaza yaptı, 20 kişi hayatını kaybetti.

New York Eyalet Polisi, Schoharie ilçesinde bir minibüs ile düğün limuzinin birbirine çaptığını duyurdu. Polis yetkilileri kazada 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, ölen 18 kişinin limuzinin içinde olduğunu bildirdi. Kazanın ardından çevredekiler yardım ederken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye ulaşan ambulanslarla yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazanın görgü tanıklarından birisi limuzinin yokuş aşağı saatte 100 kilometre hızdan daha hızlı gittiğini iddia ederken, diğer görgü tanıkları kazanın “korkunç” olduğunu söyleyerek açıklama yapmak istemediklerini ifade ettiler.

Polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın nasıl gerçekleştiğini henüz tespit edemediklerini bildirdi.

Kazanın ardından 30 ve 30A numaralı yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
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