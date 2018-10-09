ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 10:42

Niğde’de 30’a yakın aracın lastikleri bıçakla kesildi

Niğde’nin İlhanlı ve Nar Mahallelerinde 30’a yakın aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi.Nar ve İlhanlı Mahallerinde sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, lastiklerin kesildiğini...

Niğde'de 30'a yakın aracın lastikleri bıçakla kesildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Niğde’nin İlhanlı ve Nar Mahallelerinde 30’a yakın aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi.

Nar ve İlhanlı Mahallerinde sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, lastiklerin kesildiğini görerek polisi aradı. Gelen polis ekipleri, bölgede 30’a yakın aracın lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti. Bazı araçların 4 lastiğinin birden kesildiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, bazı araç sahipleri çekici çağırarak otomobillerini kaldırttı. Tek lastiği kesilen otomobil sahipleri ise yedek lastikleri taktı.

Mahalle Sakini Erdoğan demirci, “Mahallede 10 kişi mağdur durumda arabalarının lastikleri kesilmiş. 1 ay öncede aynı şekilde mahallede arabaların lastikleri kesildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyip kimin yaptığını çözecek” dedi.

Mahalle sakinlerinden Selim Cengiz ise “1 ay önce sokakta 3 tane arabamız vardı. Sokağa kimler girdiyse sırasıyla teker teker lastikleri bıçaklamışlar. Bu sokağı bitirmişler, başka sokağa geçmişler, mahalleyi komple kesmişler” diye konuştu.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku