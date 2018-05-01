Niğde’de işçilerin yürekleri ağza getiren çalışması

Niğde’de hiçbir önlem almadan bir binanın balkonuna alçı çeken işçilerin görüntüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi.Niğde’de ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüde iki inşaat işçisi bir binanın balkonuna alçı çekiyor....

Niğde’de hiçbir önlem almadan bir binanın balkonuna alçı çeken işçilerin görüntüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Niğde’de ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüde iki inşaat işçisi bir binanın balkonuna alçı çekiyor. Görüntülerde hiçbir önlem almadan demir korkuluklara çıkan ve üstteki dairenin balkonuna tutunarak çalışan bir işçi kendisini uyaranlara aldırış etmeden alçı çekmeye devam ediyor. İşçileri görüntüleyen vatandaşlar da iş güvenliği olmamasından yakınırken, "İşçinin canı tehlikede, hiçbir emniyet önlemi almadan çalışıyor. Hem kendi canı hem de aşağıdakilerin canı tehlikede" diyerek tepki gösterdi.

Hiçbir güvenlik önlemi almayan inşaat işçisi tek eliyle tehlikeli bir şekilde alçı çekmeye devam etti.