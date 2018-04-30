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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:24

Niğde’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobil takla attı: 1 yaralı
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Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri yolu Eski Sanayi Caddesi’nde Kadir Demircan yönetimindeki 51 EP 290 plakalı otomobil ile Kazım Gümüştaş’ın kullandığı 51 BE 736 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen Niğde Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri, ters dönen araçtaki 2 kişiyi çıkardı. Kazadan her iki sürücü de yara almadan kurutulurken, yaralanan Furkan Ilgın (18) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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