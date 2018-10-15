Niğde’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Niğde’de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Niğde’de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinali Mahallesi Şirinevler Sokak’ta İ. Ö. işyerindeyken aralarında husumet bulunan 4 kişi tüfekle İ. Ö.’yü yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olaydan sonra firar eden şüpheliler, İ. Ü., F. Ü., O. Ü. ve M. Ü. polis ekipleri tarafindan kısa sürede yakalandı. Yapılan aramada suçta kullanılan, 1 adet barabellum ibareli 9 mm çapında tabanca, 1 adet magnum ibareli av tüfeği ve 3 fişek , 1 adet a bıçak ele geçirildi.

Göğsünden ve bacağından vurulan İ. Ö. hastanede tedavi altında.