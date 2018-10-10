Niğde’deki feci olayda intihar şüphesi

Niğde’de anne ve 3 yaşındaki çocuğu apartmanın 6’ncı katından düştüğü olayda intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Dün gece Efendibey Mahallesi Tokmak sokakta 30 yaşındaki Zeynep Ceylan, 3 yaşındaki Züleyha Ceylan ile 6. kattan beton zemine düştü. Kadın hayatını kaybetti çocuk ise şans eseri hayatta kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, kadının intihar ettiği üzerinde duruyor. 3 çocuk sahibi Zeynep Ceylan, Çiftlik ilçesinde eşiyle yaşadığı evden ayrılarak Niğde’de S.A.’ın evine yerleşti. Bunalıma girdiği tahmin edilen kadının intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Gözaltında olan S.A. diğer odada uyuduğunu, apartmanın önüne gelen ambulansın siren sesine uyandığını, olayı bu şekilde öğrendiği şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Diğer iki çocuğu kayınvalidesinde olan Zeynep Ceylan, yapılan otopsi ardından Çiftlik ilçesinde toprağa verildi. Ceylan’ın kocasının şehir dışına çalışmak için gittiği öğrenildi.