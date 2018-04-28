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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:46

Nişan törenine giden aile gölete uçtu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde nişan törenine giden ailenin içinde bulunduğu araç gölete uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Nişan törenine giden aile gölete uçtu
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde nişan törenine giden ailenin içinde bulunduğu araç gölete uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Ramazan İlter idaresindeki 44 NY 517 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı ilçesi girişinde gölete uçtu. Kazada araçta bulunan sürücü Ramazan İlter ile birlikte Nihat İlter ve Zahide İlter yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu düştükleri göletten kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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