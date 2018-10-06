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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:53

Nöbette kalp krizi geçiren güvenlik korucusu öldü

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde nöbet tuttuğu esnada rahatsızlanan güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Nöbette kalp krizi geçiren güvenlik korucusu öldü
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde nöbet tuttuğu esnada rahatsızlanan güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçesine bağlı Kavşut Mahallesi’nde görev yapan güvenlik korucusu Ahmet Köşker (24), ilçe jandarma komutanlığında nöbet tuttuğu sırada rahatsızlandı. Hemen Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan Köşker, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Köşker’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

1 yıl önce güvenlik korucusu olarak göreve başlayan Köşker’in kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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