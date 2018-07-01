ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 01:53

Nöbetten dönen güvenlik görevlileri kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) görev yapan güvenlik görevlilerinin içinde bulunduğu minibüs iş dönüşü Tekke köyü içinde yol kenarındaki kamyona arkadan çaptı. Kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye...

Nöbetten dönen güvenlik görevlileri kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) görev yapan güvenlik görevlilerinin içinde bulunduğu minibüs iş dönüşü Tekke köyü içinde yol kenarındaki kamyona arkadan çaptı. Kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre OSB’de güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdal Altuntaş (34) arkadaşı Samet Çimen’le (30) birlikte nöbet çıkışı 29 DD 273 plakalı minibüsle evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Gümüşhane istikametine ilerlerken iddiaya göre Tekke köyü içerisinde önlerine çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan araç yolun yan tarafında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Altuntaş ve Çimen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ambulanslarıyla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan sürücü Altuntaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini olduğu öğrenilirken, minibüste yolcu olarak bulunan Samet Çimen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Bayburt-Gümüşhane kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekilmesi ve kara yolunun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku