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07 Ekim 2018 Pazar 13:55

Norveçli turist 52 günlük yaşam savaşına yenik düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 52 gündür tedavisi süren Norveçli turist hayatını kaybetti.Olay, 16 Ağustos’ta Mahmutlar Mahallesi’nde...

Norveçli turist 52 günlük yaşam savaşına yenik düştü
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 52 gündür tedavisi süren Norveçli turist hayatını kaybetti.

Olay, 16 Ağustos’ta Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarptığı Norveç uyruklu Thomas Johansen (69) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı turisti ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım servisinde 52 gündür tedavisi süren Johansen, dün gece yaşamını yitirdi. Johansen’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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