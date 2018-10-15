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15 Ekim 2018 Pazartesi 14:11

Norveç’te sel ve toprak kayması felaketi

Norveç’te şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. 150 kişi tahliye edildi.

Norveç'te sel ve toprak kayması felaketi
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Norveç’te şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. 150 kişi tahliye edildi.

Norveç’te şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarından dolayı 150 kişi tahliye edildi. Ülkenin kuzey kesimindeki Gudbrandsdalen bölgesinde evlerin yıkılmasına ve araçların sele kapılmasına neden olan aşırı yağışlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan felaketten en çok etkilenen ise Skjaak ve Lom Belediyeleri oldu.

Başbakanlık yetkilileri, kırmızı alarm verilen bölgede sivil savunma, polis ve itfaiye ekiplerinin afette yaralanan ve mahsur kalanları bulmaya çalıştıklarını belirtirken, yüzlerce evin sular altında kaldığı ve altyapı ile ekili alanların zarar gördüğünü, bölgeden 200 kişinin tahliye edilmesine ilişkin talimat verildiğini açıkladı.

Sel ve toprak kaymasına bağlı can kaybının olup olmadığı sorularını Norveç Su Kaynakları ve Enerji Müdürlüğü yetkililer cevapsız bırakırken yaşanan felaketin izlerini silmek için çalıştıklarını belirtti.
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