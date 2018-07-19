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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:44

Nurdağı’nda bulunan füzeye 24 saat koruma

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda bulunan cismin Rusya’ya ait füze olduğu açıklanmıştı. Güvenlik güçleri füzenin çevresinde 24 saat nöbet tutuyor.Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde vatandaşların ihbarıyla Çiçekli...

Nurdağı'nda bulunan füzeye 24 saat koruma
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda bulunan cismin Rusya’ya ait füze olduğu açıklanmıştı. Güvenlik güçleri füzenin çevresinde 24 saat nöbet tutuyor.

Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde vatandaşların ihbarıyla Çiçekli Pınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bulunan ve Rusya’ya ait S-200 hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıkan cisim, güvenlik güçleri tarafından korunuyor. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki enkazın bölgeden helikopter aracılığıyla veya yeni yol açılmasının ardından karayoluyla taşınması planlanıyor.

Füze enkazının kaldırılması için Türk Hava Kuvvetleri teknik ekibinin gelmesi bekleniyor.
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