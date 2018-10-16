Nurhak İlçe Jandarma Komutanına FETÖ’den gözaltı

Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen, Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün ’mahrem imamları’ ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemi ile haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen 1’i yüzbaşı rütbesinde ve 49’u da üsteğmen olan toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Aktif görevde bulunan şüphelilerden Nurhak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.S.K., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara’ya götürüleceği öğrenildi.