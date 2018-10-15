O iğrenç videoya tutuklama

İzmir’de para karşılığı iki çocuğu cinsel istimara zorlayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir’de para karşılığı iki çocuğu cinsel istimara zorlayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yayınladığı videoda kağıt parçalarına “görevler” yazdıktan sonra bu kağıtları insanlara çektiren Bulut A. isimli şahıs, aynı şeyi iki erkek çocuğuna da uygulatmış, sosyal medyada bu görüntüleri yaklaşık 180 bin kişi paylaşınca adeta yer yerinden oynamıştı. İğrenç görüntülere tam anlamıyla öfke yağarken, kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Bulut A. “genel ahlaka karşı suçlar” ile “çocuğun cinsel istismarı suçları” kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cezaevine gönderilen Bulut A.’nın paylaştığı videolara da mahkemece erişim yasağı konuldu.