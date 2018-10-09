O PKK’lı Batman’da yakalandı

PKK’nın sözde Belçika sorumlularından olduğu iddia edilen kadın, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

PKK’nın sözde Belçika sorumlularından olduğu iddia edilen kadın, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK üyesi, Belçika’da bir kasabada da sözde kadın kolları başkanı olduğu ve PKK/KCK’nın Belçika sorumlularından biri olduğu belirtilen Devlet Aslan, Batman’da yapılan operasyonla bir hafta önce yakalandı. Devlet Aslan’ın Batman Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.