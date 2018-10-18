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18 Ekim 2018 Perşembe 10:45

O soyulmaktan bıktı, onlar soymaktan bıkmadı

Bursa’da fabrikasına hırsızların dadandığı iş adamı sonunda isyan etti. Takılan güvenlik kameraları, işe alınan bekçiler ve köpeklere rağmen hırsızlar 3 ayda fabrikayı 5 kere soydu.Olay, Otosansit İş Merkezi içerisinde bulunan parke...

O soyulmaktan bıktı, onlar soymaktan bıkmadı
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Bursa’da fabrikasına hırsızların dadandığı iş adamı sonunda isyan etti. Takılan güvenlik kameraları, işe alınan bekçiler ve köpeklere rağmen hırsızlar 3 ayda fabrikayı 5 kere soydu.

Olay, Otosansit İş Merkezi içerisinde bulunan parke taşı imalathanesinde meydana geldi. Fabrika sahibi Memduh Y., üç ay önce fabrikasına geldiğinde, makine parçalarının çalındığını fark etti. Bunun üzerine polise ihbarda bulunan Memduh Y.’nin fabrikasında güvenlik kamerası olmadığı için hırsızlar yakalanamadı. Güvenlik kamerası taktıran Memduh Y, tekrar gelen hırsızların eşkallerini belirleyip şikayette bulundu. Fakat yaşları küçük olduğu için herhangi bir cezai işlem uygulanmayan hırsızlar serbest bırakıldı. Bunun üzerine ertesi gün hırsızlardan biri fabrika sahibi Memduh Y.’nin yanına gelerek, "Biz senin fabrikanı soymadık ki neden şikayetçi oldun?’’ dedi.

Fabrika sahibi artık hırsızlarla baş edemeyince bekçi köpeği aldı. Hırsızlar bekçi köpeğini eğiterek tekrar fabrikayı soydu. İş yeri sahibi Memduh Y., gece nöbetçisi olarak iki kişiyi işe aldı. Hırsızların fabrikayı yine soymaları üzerine isyan eden Memduh Y., "Fabrikamızda hırsızlık olayı yaşandı. Bunun üzerine biz kameramızı taktırarak tedbir aldık. Kameraları taktırdıktan sonra yine hırsızlık olayı yaşadık. Bu yaşanan hırsızlık olayından sonra kameraya yansıyan görüntülerde, sivil polisin bir tanesini yakaladığını öğrendik. Sağ olsunlar devriye geziyorlar buralarda. Sorguya çektiklerinde ise, suç ortağını da yakalamışlar. Ardından bizi ifadeye çağırdılar. Görüntüleri istediler. Çocuk şubeye istediler, on sekiz yaşından küçük oldukları için. Biz görüntüleri gayet net bir şekilde polis ekiplerine teslim ettik. Ertesi gün, görüntülerdeki zanlı buraya geldi. ’Abi ben buraya sizi soymaya gelmedim ki, niye beni polise teslim ediyorsunuz’ diye sitem etti. Kanundan korkuları yok. Büyüklerimizden bize yardımcı olmalarını istiyorum. Sonunda iki bekçi aldık. İnşallah bir daha soyulmayız’’ dedi.
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