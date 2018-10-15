Obüs mühimmatı bulundu

Edirne’de bulunan obüs mühimmatı, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Siloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde avlandığı sırada çekirdeği olmayan mühimmat bulan M.G. isimli şahıs, mühimmatı Kırklareli Belediyesine bağlı Kavaklı Beldesine getirerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde üzerinde herhangi bir seri numarası, ibare ve çekirdeği olmayan 105 mm çapında obüs mühimmatı olduğu tespit etti.

Obüs mühimmatı daha sonra Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba uzmanı tarafından imha edildi.