Öcalan’ın posteri altında konuşup propaganda yapanlara operasyon: 13 gözaltı

İzmir’de PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda bölücü terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan’ın posteri altında konuşma yapan ve sosyal medyada terör propagandası...

İzmir’de PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda bölücü terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan’ın posteri altında konuşma yapan ve sosyal medyada terör propagandası yapan 13 şüpheli, İzmir polisi ve MİT’in düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir’de PKK/KCK teror örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, HDP Gençlik Meclisi organizesinde Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir İl Binasında düzenlenen konferansta terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan’ın posteri altında bazı kişilerin konuşmalar yaptığı ve sosyal medya üzerinden de terör propagandası yapıldığını belirledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararına istinaden İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon kapsamında harekete geçti. Baskınlara, istihbarat, özel harekat polislerinin yanı sıra İzmir MİT Bölge Başkanlığı da destek oldu.

Yapılan operasyonlarda 13 şahıs gözaltına alındı. Baskınlarda, çok sayıda örgütsel dokümanda ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, ifade için emniyete götürüldü.