Oda bütçe toplantısında kavga: 3 yaralı

Adana Elektrik Teknisyenleri Odasının bütçe toplantısında çıkan kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elektrik Teknisyenleri Odası üyeleri, Ramazanoğlu Konferans Salonu’ndaki ek bütçe görüşmeleri için bir araya geldi. Görüşmeler sırasında ek bütçe konusunda anlaşamayan üyeler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 3 kişi darp sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılara 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahale etti. Tartışmanın bitmesinin ardından odanın ek bütçe toplantısı kaldığı yerden tekrar devam etti.