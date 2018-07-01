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01 Temmuz 2018 Pazar 15:08

Offroad yarışlarında yürekleri ağızlara getiren kaza

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 3. Ayak Vezirköprü yarışında yürekli ağızlara getiren kaza da sporcular ucuz kurtuldular.

Offroad yarışlarında yürekleri ağızlara getiren kaza
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2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 3. Ayak Vezirköprü yarışında yürekli ağızlara getiren kaza da sporcular ucuz kurtuldular.

Yarışlarda 403 kapı numaralı offroad aracı keskin bir virajı geçerken takla attı. Araç takla attıktan sonra pilot ve copilot ters dönen araçtan kendi imkanları ile hemen çıktı. Kazadan hemen sonra sağlık görevlileri olay yerine geldi. Pilot Kenan Özsoy yara almadan kurtulurken, kazada hafif yaralanan copilot Harun Değnek’in sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Ters dönen araç ise görevliler yardımıyla düzeltilerek yolun kenarına alındı.
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