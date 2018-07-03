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03 Temmuz 2018 Salı 21:43

Oğlunu boğarak öldüren annenin ilk davasında karar çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde oğlunu boğarak öldüren anne Z.K.’nin ilk duruşmasında karar çıktı. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti katil zanlısı annenin Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından düzenlenen rapor gereği cezai ehliyetinin olmağı ancak tedavi edilmek üzere yüksek güvenlikli sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verdi.

Oğlunu boğarak öldüren annenin ilk davasında karar çıktı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde oğlunu boğarak öldüren anne Z.K.’nin ilk duruşmasında karar çıktı. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti katil zanlısı annenin Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından düzenlenen rapor gereği cezai ehliyetinin olmağı ancak tedavi edilmek üzere yüksek güvenlikli sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verdi.

Olay, 22 Kasım 2018 tarihinde Karasu ilçesinde meydana gelmişti. Anne Z.K., oğlunu boğarak öldürmüş daha sonrada Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Katil zanlısı anne Z.K. için Sakarya Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Gerçekleşen davaya tutuklu sanık Z.K., başta olmak üzere avukat ve yakınları katıldı. Mahkeme başkanı suçlamalar için savunma yapması için zanlıya söz verdi. Zanlı Z.K., ise olayı çok iyi hatırlamadığını belirterek susma hakkını kullanacağını söyledi. Sanık avukatı, Z.K.’nın Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından bir süre gözlem altında tutulduktan sonra hazırladıkları raporda, ‘Sanığın işlenen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yetisine sahip olmadığının anlaşıldığı’ yönünde rapor hazırlandığını ve bu rapora katıldıklarını belirtti.

Davayı değerlendiren mahkeme heyeti, sanık Z.K.’nin hazırlanan raporda ceza ehliyeti olmadığı için tahliyesine karar verdi. Katil zanlısı anne Z.K., serbest kalmadan önce tedavisi yapılmak üzere yüksek güvenlikli sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi.
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