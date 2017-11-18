Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 19:49

Oğlunu yaralı olarak görmeye dayanamayan anne fenalaştı

Şanlıurfa’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kazada yaralanan 10 yaşındaki çocuğun annesi hastanede fenalık geçirdi. Bir yakını, yere düşmek üzere olan kadını son anda tutmayı başardı.Edinilen...

Oğlunu yaralı olarak görmeye dayanamayan anne fenalaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Şanlıurfa’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kazada yaralanan 10 yaşındaki çocuğun annesi hastanede fenalık geçirdi. Bir yakını, yere düşmek üzere olan kadını son anda tutmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Balıkayağı Bulvarı’nda yaşandı. Abdulkadri A.’nın kullandığı motosiklet, 10 yaşındaki Halil D.’ye çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaya ile birlikte motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosikletin çarptığı 10 yaşındaki çocuğun annesi de ambulansla birlikte hastaneye geldi. Oğlu sedye ile ambulanstan indirilen anne fenalık geçirdi. Bir yakını, yere düşmek üzere olan kadını son anda tutmayı başardı. Hastanede tedavi altına alınan yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<