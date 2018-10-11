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11 Ekim 2018 Perşembe 18:03

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne sinir krizi geçirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde genç bir adam apartmanın çatı katında canına kıydı. Genç adamın cansız bedenine bulan annesi ise sinir krizi geçirdi.

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne sinir krizi geçirdi
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde genç bir adam apartmanın çatı katında canına kıydı. Genç adamın cansız bedenine bulan annesi ise sinir krizi geçirdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda Cihan A. isimli 32 yaşındaki genç kendini apartmanın çatı katında astı. Annesinin çatı katına çıkmasıyla gördüğü korkunç manzara sonrası olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri intikal etti. Turgutlu’da bilgisayarcılık ve güvenlik kamera sistemlerine yönelik işlerle uğraştığı öğrenilen Cihan A.’nın acı haberi ailesinin sinir krizi geçirmesine neden oldu.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile polis intikal ederken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Cihan A.’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.
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