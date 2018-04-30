Öğrenci servisi otomobile çarptı: 6 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde öğrenci servisi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Çevre yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan istikametine giden öğrenci servisi önünde seyir halinde olan minibüsle çarpıştı. Kazada yaralanan 5’i öğrenci toplam 6 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışma sonucunda iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.