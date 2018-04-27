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27 Nisan 2018 Cuma 09:18

Öğrenci ve işçi servisinin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da iki servis aracı kafa kafaya çarpıştı, servislerden biri taklalar atarak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğrenci ve işçi servisinin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Bursa’da iki servis aracı kafa kafaya çarpıştı, servislerden biri taklalar atarak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yıldırım’a bağlı Bağlaraltı Mahallesi’nde bulunan kavşakta meydana geldi. Kazada karşı yönden gelen 16 S 4730 plakalı öğrenci servisi ile diğer yönden gelen 16 DP 813 plakalı işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki serviste de öğrenci ve işçi olmaması büyük bir faciayı önledi. Bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir aracın takla attığı görülüyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak direksiyon başında sıkışan şoför Mehmet Çelik’i (45) çıkarmayı başardı. Sağlık durumu iyi olan ve kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Çelik, "Tam sarı ışık yandı, sallandım. Daha kırmızıya geçmeden büyük bir gürültü oldu. Nasıl hızlı geliyorsa görmedim zaten. Ondan sonra arabam takla attı. Allah’tan bana bir şey olmadı" dedi.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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