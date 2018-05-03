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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:32

Öğrencileri ölümden duvar kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra okulun duvarını yıktı. Duvarda asılı kalan kamyonetin, okulun bahçesinde oynayan öğrencilerin üzerine düşmemesi olası...

Öğrencileri ölümden duvar kurtardı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyonet, park halindeki otomobile çarptıktan sonra okulun duvarını yıktı. Duvarda asılı kalan kamyonetin, okulun bahçesinde oynayan öğrencilerin üzerine düşmemesi olası faciayı önledi.

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasanefendi Mahallesi 1908 Sokak’ta seyreden Ekrem Karabulut (46) idaresindeki 81 GC 940 plakalı kamyonetin fireni yokuş aşağı inmeye başladığı sırada aniden patladı. Hızlanarak yoluna devam eden kamyonet, Gençlik Caddesi’nden direkt karşıya geçerek önce park halindeki 26 VH 671 plakalı otomobile, daha sonra ise hızını alamayarak Cumhuriyet İlkokulunun bahçe duvarına çarptı.

Park halindeki otomobili yan çevirerek hızı bir miktar azalan kamyonet, yıktığı okul duvarında asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü Ekrem Karabulut ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kocabaş ile Zeynep Serbest 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anında caddeden başka bir aracın geçmemesi ve kamyonetin park halindeki araca çarparak yavaşlayıp okulun bahçesinde oynamakta olan öğrencilerin üzerine düşmemesi olası bir faciayı önledi. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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