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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:18

Öğrencilerin zehirlendiği irmik tahlile gönderildi

Bursa’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtta 13 kız öğrencinin zehirlenmesiyle alakalı tahkikat başlatıldı.KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, özel bir şirket tarafından hazırlanan yemekten alınan numunelerin tahlil için laboratuvara...

Öğrencilerin zehirlendiği irmik tahlile gönderildi
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Bursa’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtta 13 kız öğrencinin zehirlenmesiyle alakalı tahkikat başlatıldı.

KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, özel bir şirket tarafından hazırlanan yemekten alınan numunelerin tahlil için laboratuvara gönderildiğini söyledi. Uysal, "Zehirlenmenin irmik helvasından olduğunu düşünüyoruz. Fakat henüz net olarak helva diyemeyiz. Alınan numuneleri laboratuvara gönderdik. Yapılacak tahliller neticesinde kesinlik kazanacak. Öğrencilerin sağlık durumları iyi. Tedavilerinden sonra hepsi taburcu edildi. Şu anda eğitimlerine devam ediyorlar. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı" dedi.
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