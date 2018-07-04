Öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmene 31 yıl hapis

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 yıl önce 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan fen bilgisi öğretmeni 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde 27 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda bir ilkokulda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin S. iddiaya göre özel ders verdiği 12 yaşındaki K.G. ile aynı yaştaki N.K. ve S.I.’yi cinsel istismarda bulundu. Öğrenciler öğretmeni Hüseyin S.’nin kendilerine kendilerini zorla öptüğünü iddia ederek durumu ailelerine söyledi. Bunun üzerine aileleri jandarma karakoluna giderek Hüseyin S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, fen bilgisi öğretmeni Hüseyin S.’yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu yargılanan sanık Hüseyin S., Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşına çıktı. Avukatları eşliğinde savunma veren Hüseyin S., “Ben kesinlikle haddimi aşacak bir harekette bulunmadım, üzerime atılı suçu işlemedim. Adalete güveniyorum” diyerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti sanığı ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından sanık Hüseyin S. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.