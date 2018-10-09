Okul çevrelerindeki uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Ankara’nın Mamak ilçesinde düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alının 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü...

Ankara’nın Mamak ilçesinde düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alının 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda okullar ve sokak aralarında satılmak üzere iki evde uyuşturucu hazırlanarak paketlendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yasal izinlerin alınmasının ardından tespit edilen evlere operasyon düzenlendi. Düzenlenen 2 ayrı operasyonda O.Ö., C.B., A.A. ve H.A ile birlikte 2 zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Ekipler tarafından evde yapılan arama çalışmalarında paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 500 uyuşturucu hap, satışa hazır yüklü miktarda skunk maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen bin 335 lira ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 şahıstan 3’ü adli kontrol şartıyla salıverilirken 3 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.