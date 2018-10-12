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12 Ekim 2018 Cuma 11:13

Okul Müdürüne jammer’lı soygun şoku

Fatih’te okul müdürünün arabasından içinde 20 bin lira olan çantayı alıp kaçan şüpheli yakalandı. Şüphelinin jammer kullanarak aracın kapısının kilitlenmesini engelleyip soygunu gerçekleştirdiği öğrenildi.

Okul Müdürüne jammer'lı soygun şoku
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Fatih’te okul müdürünün arabasından içinde 20 bin lira olan çantayı alıp kaçan şüpheli yakalandı. Şüphelinin jammer kullanarak aracın kapısının kilitlenmesini engelleyip soygunu gerçekleştirdiği öğrenildi.

İstanbul Fatih İskender Paşa Mahallesi’nde 27 Eylül günü meydana gelen olayda, şüpheli Mahmut K. (46) okul müdürü İ.Y.’yi (37) takip etti. Mahmut K., okul müdürü aracını park ettiği sırada elindeki sinyal kesici cihaz jammer ile kapısının kilitlenmesini engelledi. Ardından okul müdürünün araçtan uzaklaştığını görünce arabada bulunan ve içerisinde 20 bin lira olan çantayı alıp kaçtı.

Okul müdürü İ.Y.’nin şikayeti üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptığı kamera çalışması ile şüphelinin kimliğini tespit etti. Daha önceden 13 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Mahmut K. Fatih’te belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı. Mahmut K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin okul müdürünü takip ettiği ve araçta bulunan çantayı aldığı görülüyor.
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