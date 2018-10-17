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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:47

Okul servis şoförleri bilgilendirildi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde öğrenci servis şoförleri jandarma trafik ekibi tarafından bilgilendirildi.Sandıklı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen seminerde kapsamında öğrenci taşıyan servis şoförleri jandarma...

Okul servis şoförleri bilgilendirildi
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde öğrenci servis şoförleri jandarma trafik ekibi tarafından bilgilendirildi.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen seminerde kapsamında öğrenci taşıyan servis şoförleri jandarma trafik ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Jandarma trafik ekipleri şoförleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, öğrenci taşımacılığı hakkında geniş bilgiler verdi. Şoförleri uymaları gereken kurallar hakkında uyaran jandarma trafik ekibi, kural ihlali durumundaki ceza ve yaptırımlar da anlattı.
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