Okul servis şoförleri bilgilendirildi

Jandarma trafik ekipleri şoförleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, öğrenci taşımacılığı hakkında geniş bilgiler verdi. Şoförleri uymaları gereken kurallar hakkında uyaran jandarma trafik ekibi, kural ihlali durumundaki ceza ve yaptırımlar da anlattı.

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