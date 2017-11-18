Okuldan çalınan bilgisayar RAM’leri bulundu

Karabük’teki Çelik İş Ortaokulu’nda önceki gün meydana gelen olayda 3 bilgisayardan sökülen RAM cihazların aynı okulda okuyan bir öğrenci tarafından alındığı polislerin çalışması sonrası ortaya çıktı.



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Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, okulun 3 bilgisayarından alınan RAM’lerin aynı okulda okuyan öğrenci tarafından alındığının tespit edildiğini bildirilerek, " Atatürk Mahallesinde bulunan Çelik-İş Ortaokulunda bilgisayarların RAM cihazlarının sökülmesi suretiyle meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, bahse konu olayı gerçekleştirenin aynı okulun öğrencisi olduğu, RAM cihazlarını evindeki bilgisayarının arızalı olduğu için ihtiyaç duyduğundan dolayı aldığı tespit edilmiştir. Bulunan RAM cihazları okul yetkililerine teslim edilmiş olup, öğrenci hakkında gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.