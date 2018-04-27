Olaylı derbiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişi daha adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe Ülker Stadı’ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nde, saat 07.00 sıralarında işlemleri biten 22 şüpheli daha sonra yapılan sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler adliyeye girerken görüntülendi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 22 şüpheli daha sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 22 şüpheli daha sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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