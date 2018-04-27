Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 22 şüpheli daha sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.Fenerbahçe Ülker Stadı’ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nde, saat 07.00 sıralarında işlemleri biten 22 şüpheli daha sonra yapılan sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler adliyeye girerken görüntülendi.
Olaylı derbiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişi daha adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 22 şüpheli daha sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.