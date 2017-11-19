Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 13:35

Öldürdükleri kadını bayıldı sanıp soğan koklatıp ayıltmaya çalışmışlar

Bursa’da öldürdükleri kadının bayıldığını sanan sanıkların soğan alıp, ayıltmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Öldürdükleri kadını bayıldı sanıp soğan koklatıp ayıltmaya çalışmışlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Bursa’da öldürdükleri kadının bayıldığını sanan sanıkların soğan alıp, ayıltmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Kestel ilçesi Aktaş Tepe mevkiinde geçen Haziran ayında meydana gelen olayda, bacağından tabancayla vurulan ve hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Dilek Bozal’ın ölümüyle ilgili sanıklar Muhammet E., Yasin K. ve tutuksuz sanık Resul E. (25) hakkında müebbet, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan Oğuz T. hakkında da 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanıklar önümüzdeki günlerde 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

"Dilek’in vurulduğunu anlamadık"

Muhammed E., verdiği ifadede, "Resul, Yasin’e tabanca satmak istedi. Doldur-boşalt esnasında tabanca ateş aldı. Dilek’in vurulduğunu anlamadık. Baştan bayıldığını sandık. Sonra Yasin ve Resul Dilek’i hastaneye götürdü" dedi.

"Soğan koklattık, ancak ayılmadı"

Yasin K.’nın verdiği ifade de ise, "Arka koltukta Muhammed ve Dilek oturuyordu. Muhammed, silaha bakmak istediğini söyleyince Resul, şarjörünü çıkardığı tabancayı Muhammed’e verdi. 3-4 dakika sonra silah sesi duyuldu. Muhammed’in ’Ben ne yaptım?’ dediğini duydum. Dilek’in vurulduğunu anlamadık, silah patlayınca, korkudan bayıldığını düşündük. Kokoreççiden soğan alarak, Dilek’e koklattık, ancak ayılmadı. Daha sonra hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<