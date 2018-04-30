ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:52

Öldürüldükten sonra nehre atılan Ercan Demiral’ın cinayetinde gelişme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinden geçen Sakarya Nehri’nde ayağına zincirle ağırlık bağlanarak atılan Ercan Demiral cinayetiyle ilgili 1’i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere...

Öldürüldükten sonra nehre atılan Ercan Demiral'ın cinayetinde gelişme
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya’nın Arifiye ilçesinden geçen Sakarya Nehri’nde ayağına zincirle ağırlık bağlanarak atılan Ercan Demiral cinayetiyle ilgili 1’i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, geçilen şubat ayında Arifiye ilçesi Türk Çaybaşı mevkinden geçen Sakarya Nehri’ne ayağına zincirle ağırlık bağlanarak atılan Ercan Demiral daha sonra balıkçılar tarafından bulunmuş, jandarma ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Gerçekleşen cinayetle ilgili Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri titiz çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, İstanbul’dan Sakarya’ya gelen bütün araçları tek tek inceledi. Jandarma ekipleri yaptığı titiz çalışma sonucunda cinayetle ilgisi olduğu ileri sürülen biri avukat M.A., N.Y., N.A., K.A., Ö.A., C.K., A.İ., N.İ., A.İ., isimli şahıslara karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku