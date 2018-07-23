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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:45

Öldürülen başkan toprağa verildi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde eski Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Altuntaş tarafından öldürülen yeni başkan Selahattin Kozan’ın cenazesi toprağa verildi.

Öldürülen başkan toprağa verildi
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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde eski Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Altuntaş tarafından öldürülen yeni başkan Selahattin Kozan’ın cenazesi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, eski Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Altuntaş, aralarında daha önceden husumet bulunan mevcut başkan Selahattin Kozan (53) ile ilçe merkezinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Altuntaş, üzerindeki tabancayla Selahattin Kozan ve yanında bulunan arkadaşı Zait Korkmaz’a kurşun yağdırdı.

Açılan ateş sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet Selahattin Kozan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Selehattin Kozan için Türkoğlu ilçesi Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip tören düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Selahattin Kozan’ın cenazesi, Gaziosmanpaşa Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına Türkoğu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, olayda kullandığı silahla teslim olan eski başkan İsmail Altuntaş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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