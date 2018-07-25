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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:17

Ölen köpeğini görünce çığlık çığlığa sinir krizi geçirdi

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu Pug cinsi bir köpek olay yerinde öldürürken, köpeğin sahibi de sinir krizi geçirdi.

Ölen köpeğini görünce çığlık çığlığa sinir krizi geçirdi
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İzmir’in Torbalı ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu Pug cinsi bir köpek olay yerinde öldürürken, köpeğin sahibi de sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde Pug cinsi olan ’Paşa’ isimli köpek, Osman Demirci tarafından gezmeye çıkartıldı. Demirci, sokakta gezdikten sonra köpeği kucağına alarak evin yolunu tuttu. Oturdukları apartmanın önüne geldikleri anda Paşa isimli köpek, Osman Demirci’nin kucağından atlayarak yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızlı geldiği iddia edilen 35 GH 770 plakalı otomobil, köpeğe çarptı. Köpek çarpmanın etkisiyle olay yerinde öldü.

Çığlık çığlığa ağladı, krizi geçirdi

Köpeğin öldüğünü anlayan sahibi Özlem Demirci, olay yerine çığlık çığlığa ağlayarak geldi. Köpeğinin başında ağlayan genç kızı, babası Osman Demir ve aile yakınları sakinleştirmeye çalıştı; ancak genç kız sinir krizleri geçirdi. Olay yerine gelen trafik polisleri tutanak tutarken, Demirci ailesi konu hakkında şikayetçi oldu.
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