Ölmeden önce evi tamir edeceklerdi

Ordu’nun Akkuş ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu baba Sabri Güneş (78), oğlu Hasan Güneş (53) ve gelini Zahide Güneş (59) hayatını kaybederken, ailenin ev tamiri için İstanbul’dan bir hafta önce geldiği öğrenildi.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu baba Sabri Güneş (78), oğlu Hasan Güneş (53) ve gelini Zahide Güneş (59) hayatını kaybederken, ailenin ev tamiri için İstanbul’dan bir hafta önce geldiği öğrenildi.

Evde tek başına yaşayan Sabri Güneş’i her yıl İstanbul’dan ziyaret etmeye gelen oğlu ve gelininin evin çatısını onarıp Akkuş’ta yaşamak istedikleri öğrenildi.

Yeni alışveriş yapmışlar

Yangında ölen ailenin evin onarımı için malzeme aldığını söyleyen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Yangında ölen Sabri Güneş isimli vatandaşımız Ortabölme Mahallesi’nde tek başına yaşıyordu. İstanbul’daki çocukları 1 hafta önce gelmişlerdi. Evin elektrik tesisatını yenilemek için dün malzeme almışlardı" dedi.

Yangında ölenlerden Sabri Güneş’in akrabası Hamdi Çayıroğu ise, "Her sene babalarını görmeye geliyorlardı. Evleri damlıyor diye evinin üstündeki saç malzemesini değiştireceklerdi. Hatta bir gün önce ise yeni aldıkları saç malzemesini evinin yanına koymuşlardı. Çok iyi insanlardı. Kimseye zararları yoktu. Sabri Güneş tek yaşıyor diye oğlu ve gelini evi tamir ettirip Akkuş’ta yaşayacaklardı" diye konuştu.