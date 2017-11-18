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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:03

Ölüm onu traktör üzerinde yakaladı

Gaziantep’te traktörle tarlasını sürerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.

Ölüm onu traktör üzerinde yakaladı
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Gaziantep’te traktörle tarlasını sürerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.

Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Güngörge Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörle tarlasını süren Ahmet Kaya (58) rahatsızlandı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca yanaşan Kaya, ağaçla traktörün arasına düştü. Eve gelmeyen babalarını aramaya giden çocukları Kaya’yı traktörden düşmüş halde buldu. Çocukları tarafından hastaneye götüren Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya’nın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kaya’nın cenazesi, otopsinin ardından Güngürge Mahallesin’de toprağa verilecek.

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