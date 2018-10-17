Ölüme uykuda yakalandılar

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazadan yaralı kurtulan yolculardan Mustafa Koca ve Tunahan Yüksel, kazaya uykuda yakalandıklarını söyledi.

Göksun ilçesi Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde Kayseri’den Kahramanmaraş’a giden Çetiner Ç.’nin (34) kullandığı 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrilmişti. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Kaza sonrası kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, gözlerini hastanede açtıklarını söyledi.

KSÜ Tıp Fakültesinde tedavisi süren ve Çorum’dan Şanlıurfa’ya gitmek için otobüse binen yaralılardan Mustafa Koca, “Ben uyku sersemiyken bir ses duydum. Fren sesi ile birlikte otobüsün sürüklendiğini duydum. Herkes sağ sola savruldu. Arkada bulunan çocukları çıkarmaya çalıştık. O sırada salık görevlileri geldi” dedi.

Samsun’dan Kahramanmaraş’a gitmek için otobüste bulunan yaralılardan Tunahan Yüksel ise “Gece saat 03.00 sıralarındaydı. Uyku halinde idik. Araç Göksun’a gelirken birden sağ sola savrulmaya başladı. Sonra sol tarafının üzerine devrildi, sürüklenmeye başladı. Kendime geldim başımdan yarandığımı fark ettim. Amcamın oğlu acil çıkıştan çıktı. ben yaralı olduğum için çıkamadım. İnsanlar bağrışıyordu her taraf yaralı. Sonra sağlık ekipleri tarafından çıkarıldık ve hastaneye sevk ettiler” dedi.

Yaralıların son durumu hakkında bilgi veren KSÜ Tıp Fakültesi Başhekim Doç. Dr. Ökkeş Bilal ise “Şu an için hastanemize gelen 6 yaralımız var. Yaralılarımızdan hayati tehlikesi olan şimdilik yok. Üç hastamızı yatırdık, bir kişi taburcu edildi. Diğer hastalarımız da acilde gözlem altında. En kısa sürede gerekli işlemleri yapıp, gerekirse taburcu gerekirse tedavi için bekleteceğiz” dedi.