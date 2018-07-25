Ölüme yolculuk yapacaklardı, yakalandılar

İzmir’in Çeşme ilçesinde ölüme yolculuk yapmaya çalışan 49 göçmen son anda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, kaçak yollarla Yunanistan’a deniz yoluyla geçmek isteyen göçmenleri Sahil Güvenlik Uçağı tespit etti. Göçmenlerin tespit...

İzmir’in Çeşme ilçesinde ölüme yolculuk yapmaya çalışan 49 göçmen son anda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kaçak yollarla Yunanistan’a deniz yoluyla geçmek isteyen göçmenleri Sahil Güvenlik Uçağı tespit etti. Göçmenlerin tespit edilmesinin ardından hemen bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, 36 Suriye, 7 Irak, 2 Yemen, 2 Somali ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmeni yakaladı.