ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:25

Ölüme yolculuk yapacaklardı, yakalandılar

İzmir’in Çeşme ilçesinde ölüme yolculuk yapmaya çalışan 49 göçmen son anda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, kaçak yollarla Yunanistan’a deniz yoluyla geçmek isteyen göçmenleri Sahil Güvenlik Uçağı tespit etti. Göçmenlerin tespit...

Ölüme yolculuk yapacaklardı, yakalandılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmir’in Çeşme ilçesinde ölüme yolculuk yapmaya çalışan 49 göçmen son anda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kaçak yollarla Yunanistan’a deniz yoluyla geçmek isteyen göçmenleri Sahil Güvenlik Uçağı tespit etti. Göçmenlerin tespit edilmesinin ardından hemen bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, 36 Suriye, 7 Irak, 2 Yemen, 2 Somali ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmeni yakaladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku