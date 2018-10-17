Ömür boyu hapis cezası alan firari hükümlü polisten kaçamadı

Adana’da ’nitelikli şekilde kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra girdiği cezaevinden kaçan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aytaç Çekin (41) yaklaşık 15 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle yargılandığı mahkeme tarafından ’nitelikli şekilde kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu, ’ruhsatsız silah bulundurma’ ve ’birden fazla kişiyle tehdit’ suçlarından 2 yıl hapis cezası aldı. Cezaevine giren Çekin, bir süre kapalı cezaevinde yattıktan sonra açık cezaevine geçti. Açık cezaevine geçtikten sonra izinli olarak dışarı çıkan Çekin bir daha cezaevine dönmedi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Çekin’in peşine düştü. Ekipler Çekin’in izine Yenibey Mahallesi’nde rastladı. Sahte kimlikle gözaltına alınan firari hükümlü Çekin, emniyete getirilerek parmak izinden teşhis edildi. Daha sonra adliyeye gönderilen hükümlü tekrar cezaevine girdi.