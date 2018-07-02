ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 03:52

Önce bıçakladılar sonra parasını gasp ettiler

Adana’da kimliği belirsiz 3 kişi kavga ettiği adamı bıçakladıktan sonra parasını gasp etti. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.Olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi DSİ’ye ait sulama kanalı yakınında meydana geldi....

Önce bıçakladılar sonra parasını gasp ettiler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana’da kimliği belirsiz 3 kişi kavga ettiği adamı bıçakladıktan sonra parasını gasp etti. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi DSİ’ye ait sulama kanalı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Derviş Kızmaz kimliği belirlenemeyen 3 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, kimliği belirlenemeyen 3 kişi Kızmaz’ı darp etmeye başladı. Daha sonra bu şahıslar Dervişi bıçaklayıp, üzerinde bulunan bir miktar parasını aldılar.

‘Olay yerinden 300 metre yaralı halde kaçtı’

Kızmaz yaralı bir şekilde 300 metre kadar şahıslardan kaçarak canını zor kurtardı. Kızmaz vatandaşlar yardım istedi. Vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kızmaz’ı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Kızmaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku