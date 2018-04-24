ASAYİŞ:
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24 Nisan 2018 Salı 14:15

Önce karısını ardından sevgilisini öldürdü

Manisa’da bir kişi, 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi eşini ormanlık alanda öldürdü ardından da eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen direksiyon hocasını şehir merkezindeki bir kafede vurdu....

Önce karısını ardından sevgilisini öldürdü
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Manisa’da bir kişi, 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi eşini ormanlık alanda öldürdü ardından da eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen direksiyon hocasını şehir merkezindeki bir kafede vurdu. 2 kişiyi öldüren şahıs silahlıyla birlikte polise teslim olup ‘namus için yaptım’ dedi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Deniz A.’yı (25) konuşmak için kent ormanına götüren Ramazan A. (28) burada eşinin başına ve vücuduna 3 el ateş ederek öldürdü. Ramazan A. daha sonra eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocası Murat Ç. (32) ile bir kafede buluştu. Kafede eşiyle birlikte oturan Murat Ç’ye 7 el ateş eden Ramazan A. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Murat Ç. ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ramazan A. ise olayda kullandığı silahla birlikte Barbaros Polis Karakoluna giderek önce karısını ormanda öldürdüğünü ardından da aşığı olduğu öne sürülen Murat Ç.’ye ateş ettiğini itiraf etti. Ramazan A.’nın ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri 25 yaşındaki Deniz A.’nın cansız bedenine ormanlık alanda ulaştı. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Celal Bayar Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Ramazan A. olay yeri inceleme sırasında ‘sadece namus başka bir şey yok’ dediği öğrenildi.
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