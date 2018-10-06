Önce karısını öldürdü sonra jandarmayı aradı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde tartıştığı karısını tüfekle öldüren şahsın, olaydan sonra jandarmayı arayıp kendini ihbar ederek teslim olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde tartıştığı karısını tüfekle öldüren şahsın, olaydan sonra jandarmayı arayıp kendini ihbar ederek teslim olduğu ortaya çıktı.

Nizip ilçesi Kızılcakent Mahallesi’nde yaşayan H.U. (33), tartıştığı 28 yaşındaki karısı Özlem U.’yu tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Olay sonrasında öfkeli koca, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak kendini ihbar etti. Telefonla karısını öldürdüğünü söyleyen H.U, jandarmaya teslim olacağını belirtti.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen jandarma ekipleri H.U.’yu gözaltına alırken sağlık ekipleri ise Özlem U.’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi Morgu’na daha sonra da Gaziantep Adli Tıp gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından kadının cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin defin ve yıkama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip’e gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından hem annesiz hem de babasız kalan 3 çocuğun ise ilgili kurum yetkililerince alınarak sevgi evine gönderildiği öğrenildi.